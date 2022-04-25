Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)
    Арт. X10990747
    5.0
    2
    Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)
    Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)
      Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)
      Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)

      Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10990747
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг Rilsan Metabo 0901054967 предназначен для подачи сжатого воздуха от компрессора к пневмоинструменту. На концах шланга имеется соединение рапид, благодаря которому соединение с пневмооборудованием происходит легко и быстро, но при этом соединение надежное и герметичное. Спиральная структура шланга обеспечивает удобство использования во время проведения работ и исключает возможные перегибы и деформацию.