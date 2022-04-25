Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)

Шланг Rilsan Metabo 0901054967 предназначен для подачи сжатого воздуха от компрессора к пневмоинструменту. На концах шланга имеется соединение рапид, благодаря которому соединение с пневмооборудованием происходит легко и быстро, но при этом соединение надежное и герметичное. Спиральная структура шланга обеспечивает удобство использования во время проведения работ и исключает возможные перегибы и деформацию.