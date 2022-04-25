Спиральный шланг Rilsan Metabo 0901054967 (10 мм, 8 бар, 10 м)
Арт. X10990747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|рапид (EURO)
- Шланг Rilsan Metabo 0901054967 предназначен для подачи сжатого воздуха от компрессора к пневмоинструменту. На концах шланга имеется соединение рапид, благодаря которому соединение с пневмооборудованием происходит легко и быстро, но при этом соединение надежное и герметичное. Спиральная структура шланга обеспечивает удобство использования во время проведения работ и исключает возможные перегибы и деформацию.