Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Спиральный шланг для пневмоинструмента Gav SRB 5-6
5.0
2
600 ₽
1 770 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Gav SRB 5-6
    Арт. 80160
    5.0
    2
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Gav SRB 5-6

      Спиральный шланг для пневмоинструмента Gav SRB 5-6

      • -1 170 ₽
      600 ₽
      1 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 80160
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      • -1 170 ₽
      600 ₽
      1 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг воздушный SRB 5-6 GAV 6680 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.