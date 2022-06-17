Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар

Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV)
Арт. О00000013331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг
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Количество предметов, шт
|1
- Шланг высокого давления Huter используется в бытовых мойках высокого давления Huter. Предназначен для подачи воды от мойки к пистолету. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации.