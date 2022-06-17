Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар

Шланг высокого давления Huter используется в бытовых мойках высокого давления Huter. Предназначен для подачи воды от мойки к пистолету. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации.