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Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар
5.0
2
Найти аналог
Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV)
    Арт. О00000013331
    5.0
    2
    Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар
    Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар
    Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар
      Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар
      Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар
      Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV), давление 440 бар

      Шланг высокого давления Huter 71/5/9 (для AL, YLV)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013331
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг высокого давления Huter используется в бытовых мойках высокого давления Huter. Предназначен для подачи воды от мойки к пистолету. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации.