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Шланг высокого давления для Huter AR, давление 440 бар
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Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг высокого давления для Huter AR
    Арт. X131504138
    Шланг высокого давления для Huter AR, давление 440 бар

      Шланг высокого давления для Huter AR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504138

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг подходит для моек Huter: Huter W105-AR / Huter 135-AR / Huter 165-AR. На концах шланга установлены резьбовые коннекторы высокого давления: на 1/2" накидная гайка к мойке и на 1/4" накидная гайка с конусным упором к пистолету-распылителю.

        Преимущества

        • Изготовлен из резины
        • Высокопрочная гидроармировка
        • Наружный ПВХ слой