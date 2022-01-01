Шланг высокого давления для Huter AR, давление 440 бар

Шланг подходит для моек Huter: Huter W105-AR / Huter 135-AR / Huter 165-AR. На концах шланга установлены резьбовые коннекторы высокого давления: на 1/2" накидная гайка к мойке и на 1/4" накидная гайка с конусным упором к пистолету-распылителю.

Преимущества