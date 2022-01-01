Шланг высокого давления для Huter AR, давление 440 бар

Шланг высокого давления для Huter AR
Арт. X131504138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг
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Количество предметов, шт
|1
- Шланг подходит для моек Huter: Huter W105-AR / Huter 135-AR / Huter 165-AR. На концах шланга установлены резьбовые коннекторы высокого давления: на 1/2" накидная гайка к мойке и на 1/4" накидная гайка с конусным упором к пистолету-распылителю.
Преимущества
- Изготовлен из резины
- Высокопрочная гидроармировка
- Наружный ПВХ слой