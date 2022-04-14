- Персональная скидка
Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910
Арт. X131504236
- Персональная скидка
Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910
Арт. X131504236
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|551x250x60
|
Вес, кг
|1
|
Состав комплекта
|шланг, пистолет, адаптер
|
Длина шланга, м
|7.5
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Комплект со шлангом высокого давления HK 7.5 Karcher 2.643-910 используется с мойками высокого давления Karcher К2-К7. Включает в себя пистолет и адаптер быстроразъемного соединения Quick Connect. Благодаря данному адаптеру экономится время на сборку систему.
Преимущества
- Адаптер. Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы
- Шланг высокого давления с адаптерами для быстрого подключения
- Пистолет для эргономичной работы