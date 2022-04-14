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Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910
5.0
1
4 620 ₽
Запчасти для моек высокого давления
  • Персональная скидка
Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910
Арт. X131504236
5.0
1
Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910
  • Персональная скидка

Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910

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4 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X131504236
5.0
1

Характеристики

Производитель
Karcher
Габариты, мм
551x250x60
Вес, кг
1
Состав комплекта
шланг, пистолет, адаптер
Длина шланга, м
7.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Комплект со шлангом высокого давления HK 7.5 Karcher 2.643-910 используется с мойками высокого давления Karcher К2-К7. Включает в себя пистолет и адаптер быстроразъемного соединения Quick Connect. Благодаря данному адаптеру экономится время на сборку систему.

    Преимущества

    • Адаптер. Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства
    • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы
    • Шланг высокого давления с адаптерами для быстрого подключения
    • Пистолет для эргономичной работы