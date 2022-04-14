Оборудование со шлангом высокого давления KARCHER HK 7.5 2.643-910

Преимущества

Адаптер. Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства

Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы

Шланг высокого давления с адаптерами для быстрого подключения

Пистолет для эргономичной работы

Комплект со шлангом высокого давления HK 7.5 Karcher 2.643-910 используется с мойками высокого давления Karcher К2-К7. Включает в себя пистолет и адаптер быстроразъемного соединения Quick Connect. Благодаря данному адаптеру экономится время на сборку систему.