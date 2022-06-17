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Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар
5.0
2
Найти аналог
Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL)
    Арт. О00000013514
    5.0
    2
    Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар
    Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар
    Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар
      Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар
      Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар
      Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар

      Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013514
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг высокого давления Huter изготовлен из резины, высокопрочной гидроармировки и наружного ПВХ слоя. Подходит для всех моделей моек Huter, может быть использован как замена износившемуся, так и для удлинения основного шланга с помощью дополнительного переходника. На концах шланга установлены резьбовые коннекторы высокого давления: на 1/2" накидная гайка к мойке (единый стандарт у всех моек) и на 1/4" накидная гайка с конусным упором к пистолету-распылителю.