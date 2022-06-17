Шланг высокого давления Huter 71/5/19 (для YL), давление 440 бар

Шланг высокого давления Huter изготовлен из резины, высокопрочной гидроармировки и наружного ПВХ слоя. Подходит для всех моделей моек Huter, может быть использован как замена износившемуся, так и для удлинения основного шланга с помощью дополнительного переходника. На концах шланга установлены резьбовые коннекторы высокого давления: на 1/2" накидная гайка к мойке (единый стандарт у всех моек) и на 1/4" накидная гайка с конусным упором к пистолету-распылителю.