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Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
5.0
2
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Шлифовальные круги и диски для станков
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
    Арт. Х12403356
    5.0
    2
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
      Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
      Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
      Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
      Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)

      Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		100
      Диаметр, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный круг Jet SD300.100 является сменным элементом для шлифовальных станков Jet JSD-12, 31А. Применяется для шлифования мягких и твёрдых пород древесины, шпона, грунтованных и лакокрасочных поверхностей. Регулярно заменяется при выработке своего ресурса.

        Преимущества

        • Диаметр круга - 300 мм
        • Зернистость - 100G
        • Крепление на липучке