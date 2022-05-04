Шлифовальный круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
Арт. Х12403356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Зернистость
|100
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Диаметр, мм
|300
- Шлифовальный круг Jet SD300.100 является сменным элементом для шлифовальных станков Jet JSD-12, 31А. Применяется для шлифования мягких и твёрдых пород древесины, шпона, грунтованных и лакокрасочных поверхностей. Регулярно заменяется при выработке своего ресурса.
Преимущества
- Диаметр круга - 300 мм
- Зернистость - 100G
- Крепление на липучке