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Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
5.0
2
440 ₽
Шлифовальные круги и диски для станков
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
    Арт. Х12403664
    5.0
    2
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
    Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
      Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
      Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)

      Шлифовальный круг Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403664
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		80
      Диаметр, мм
      		300
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальный круг Jet SD300.80 является сменным элементом для шлифовальных станков Jet JSD-12, 31А. Применяется для шлифования мягких и твёрдых пород древесины, шпона, грунтованных и лакокрасочных поверхностей. Регулярно заменяется при выработке своего ресурса.

        Преимущества

        • Диаметр круга - 300 мм
        • Зернистость - 80G
        • Крепление на липучке