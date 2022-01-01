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Шлиф-круг Matrix 76218 д/дрели и болгарки 115мм с липучкой
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Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Шлиф-круг Matrix 76218 д/дрели и болгарки 115мм с липучкой
    Арт. 77777X900618
    Шлиф-круг Matrix 76218 д/дрели и болгарки 115мм с липучкой

      Шлиф-круг Matrix 76218 д/дрели и болгарки 115мм с липучкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X900618

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76218 используется с дрелями и углошлифовальными машинами, поддерживающими оснастки диаметром 115 мм и имеющими рабочий диапазон вращения до 12500 об/мин. Предназначена для установки абразивных и полировальных кругов на ворсовой подложке. Насадка с демпферной вставкой из вспененного этиленвинилацетата (EVA) универсальна и подходит для всех видов полировальных и шлифовальных работ.

        Преимущества

        • Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro
        • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне дрели
        • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы