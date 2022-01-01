Шлиф-круг Matrix 76218 д/дрели и болгарки 115мм с липучкой
Арт. 77777X900618
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Назначение по материалу
|металл
- Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76218 используется с дрелями и углошлифовальными машинами, поддерживающими оснастки диаметром 115 мм и имеющими рабочий диапазон вращения до 12500 об/мин. Предназначена для установки абразивных и полировальных кругов на ворсовой подложке. Насадка с демпферной вставкой из вспененного этиленвинилацетата (EVA) универсальна и подходит для всех видов полировальных и шлифовальных работ.
Преимущества
- Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне дрели
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы