Шлифовальная гильза Dremel 2.615.T40.8JA (зернистость 60)
Арт. X1319051707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- 2.615.T40.8JA Dremel TR408. Шлифовальная лента Dremel TRIO™ используется для грубого шлифования (зерно 60) и чистовой обработки дерева, стекловолокна, удаления ржавчины с металлических поверхностей и для шлифования резиновых поверхностей.
Преимущества
- Шлифовальные ленты легко сменить
- Специальные насадки для использования только с Dremel Trio