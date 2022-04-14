Шлифовальная гильза Dremel 2.615.T40.8JA (зернистость 60)

Преимущества

Шлифовальные ленты легко сменить

Специальные насадки для использования только с Dremel Trio

2.615.T40.8JA Dremel TR408. Шлифовальная лента Dremel TRIO™ используется для грубого шлифования (зерно 60) и чистовой обработки дерева, стекловолокна, удаления ржавчины с металлических поверхностей и для шлифования резиновых поверхностей.