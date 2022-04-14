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Шлифовальная гильза Dremel 2.615.T40.8JA (зернистость 60)
5.0
2
245 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная гильза Dremel 2.615.T40.8JA (зернистость 60)
    Арт. X1319051707
    5.0
    2
    Шлифовальная гильза Dremel 2.615.T40.8JA (зернистость 60)

      Шлифовальная гильза Dremel 2.615.T40.8JA (зернистость 60)

      245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051707
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.T40.8JA Dremel TR408. Шлифовальная лента Dremel TRIO™ используется для грубого шлифования (зерно 60) и чистовой обработки дерева, стекловолокна, удаления ржавчины с металлических поверхностей и для шлифования резиновых поверхностей.

        Преимущества

        • Шлифовальные ленты легко сменить
        • Специальные насадки для использования только с Dremel Trio