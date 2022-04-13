Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
Арт. 900795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, сталь, дерево, ДСП, фанера
Шлифлента Энкор, 100х910 мм, К120 (К-51) 55134 используется для шлифования твёрдых и мягких пород древесины, фанеры, МДФ, ДСП, паркета, стали, нержавеющей стали, цветных металлов, кожи, резины и других материалов. В качестве абразивного компонента используется тёмно-коричневый оксид алюминия, который занимает 90-95% рабочей поверхности ленты и обладает микропрочностью 20 гПа, что позволяет обеспечить превосходный результат шлифования и довольно высокий эксплуатационный ресурс изделия.
Преимущества
- Устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51
- Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм
- Зернистость К120