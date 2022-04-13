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Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
5.0
1
190 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
    Арт. 900795
    5.0
    1
    Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
    Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
    Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
      Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
      Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
      Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)

      Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 900795
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, сталь, дерево, ДСП, фанера
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шлифлента Энкор, 100х910 мм, К120 (К-51) 55134 используется для шлифования твёрдых и мягких пород древесины, фанеры, МДФ, ДСП, паркета, стали, нержавеющей стали, цветных металлов, кожи, резины и других материалов. В качестве абразивного компонента используется тёмно-коричневый оксид алюминия, который занимает 90-95% рабочей поверхности ленты и обладает микропрочностью 20 гПа, что позволяет обеспечить превосходный результат шлифования и довольно высокий эксплуатационный ресурс изделия.

        Преимущества

        • Устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51
        • Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм
        • Зернистость К120