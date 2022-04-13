Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)

Шлифлента Энкор, 100х910 мм, К120 (К-51) 55134 используется для шлифования твёрдых и мягких пород древесины, фанеры, МДФ, ДСП, паркета, стали, нержавеющей стали, цветных металлов, кожи, резины и других материалов. В качестве абразивного компонента используется тёмно-коричневый оксид алюминия, который занимает 90-95% рабочей поверхности ленты и обладает микропрочностью 20 гПа, что позволяет обеспечить превосходный результат шлифования и довольно высокий эксплуатационный ресурс изделия.

Преимущества



Устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51

Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм

Зернистость К120



