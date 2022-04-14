Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)

Преимущества

Устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51

Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм

Зернистость К40

Шлифовальная лента Энкор 55130 является сменным элементом для станка Энкор К-51. Предназначена для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, МДФ, ДСП, черных и цветных металлов, кожи и резины. Крепится на специальный шлифовальный узел. Лента замкнута в кольцо. Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно.