Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)
Арт. 900798
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево, ДСП, фанера
- Шлифовальная лента Энкор 55130 является сменным элементом для станка Энкор К-51. Предназначена для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, МДФ, ДСП, черных и цветных металлов, кожи и резины. Крепится на специальный шлифовальный узел. Лента замкнута в кольцо. Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно.
Преимущества
- Устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51
- Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм
- Зернистость К40