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Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)
5.0
1
190 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)
    Арт. 900798
    5.0
    1
    Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)

      Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 900798
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, ДСП, фанера
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная лента Энкор 55130 является сменным элементом для станка Энкор К-51. Предназначена для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, МДФ, ДСП, черных и цветных металлов, кожи и резины. Крепится на специальный шлифовальный узел. Лента замкнута в кольцо. Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно.

        Преимущества

        • Устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51
        • Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм
        • Зернистость К40