Шлифлента ЭНКОР 20223 75х457 К80 (3шт)
Арт. 9007174
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Длина, мм
|457
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Ширина, мм
|75
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Зернистость
|80
Шлифлента Энкор 20223 выполнена на основе тяжелой ткани( с натуральными волокнами, малым удельным весом, водонепроницаемой, гибкой). Тяжелую ткань очень трудно разорвать. В виде абразива используют оксид алюминия темно-коричневый. Базовое покрытие связывают смолой, что увеличивает срок службы, не дает аброзиву перегреться. Подходит для работы с твердой поверхностю.
Преимущества
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Надежность
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Длительный срок службы
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