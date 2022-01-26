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Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
    Арт. 900777
    5.0
    2
    Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)

      Шлифовальная лента Энкор 20224 (75x457 мм, К100, 3 предмета)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 900777
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Лента Энкор 20224 выполнена на основе тяжелой ткани (с натуральными волокнами, малым удельным весом, водонепроницаемой, гибкой). Тяжелую ткань очень трудно разорвать. В виде абразива используют оксид алюминия темно-коричневый. Базовое покрытие связывают смолой, что увеличивает срок службы, не дает аброзиву перегреться.

        Преимущества

        • Подходит для работы с твердой поверхностью
        • Размеры ленты – 75х457
        • Зернистость - К100