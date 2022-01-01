Шлифлента ЭНКОР 20225 75х457 К120 (3шт)

Лента Энкор 20225 выполнена на основе тяжелой ткани( с натуральными волокнами, малым удельным весом, водонепроницаемой, гибкой). Тяжелую ткань очень трудно разорвать. В виде абразива используют оксид алюминия темно-коричневый. Базовое покрытие связывают смолой, что увеличивает срок службы, не дает аброзиву перегреться. Подходит для работы с твердой поверхностью.





Преимущества

