Шлифлента ЭНКОР 20226 75*457 К150 (3шт)
Арт. 9007122
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Длина, мм
|457
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Ширина, мм
|75
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Зернистость
|150
- Шлифовальная лента Энкор 20226 предназначена для шлифования заготовок из металла, твердых и мягких пород древесины. Основа изготовлена из натуральных волокон, имеет малый удельный вес и гибкость. В качестве абразивного материала используется оксид алюминия темно-коричневый, который занимает 90-95% рабочей поверхности ленты и обладает микропрочностью 20 гПа. Связующим элементом базового и дополнительного покрытия является смола, препятствующая перегреву абразива, тем самым увеличивая срок его службы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы