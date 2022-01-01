Шлифлента ЭНКОР 20233 75*533 К80 (3шт)

Основой трех шлифлент Энкор 20233 является тяжелая ткань, обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Оксид алюминия выступает в качестве абразива, кроме того связующий элемент – смола, гарантирующая долговечность абразива. Закрытое покрытие (абразивные зерна занимают 90 - 95% поверхности), что необходимо для обработки твердых поверхностей. Используется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из различных пород дерева и других материалов.

Преимущества