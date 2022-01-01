Шлифлента ЭНКОР 20233 75*533 К80 (3шт)
Арт. 9007154
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Длина, мм
|533
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Ширина, мм
|75
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Зернистость
|80
Основой трех шлифлент Энкор 20233 является тяжелая ткань, обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Оксид алюминия выступает в качестве абразива, кроме того связующий элемент – смола, гарантирующая долговечность абразива. Закрытое покрытие (абразивные зерна занимают 90 - 95% поверхности), что необходимо для обработки твердых поверхностей. Используется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из различных пород дерева и других материалов.
Преимущества
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Надежность
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Длительный срок службы
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