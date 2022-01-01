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Шлифлента ЭНКОР 20233 75*533 К80 (3шт)
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифлента ЭНКОР 20233 75*533 К80 (3шт)
    Арт. 9007154
    Шлифлента ЭНКОР 20233 75*533 К80 (3шт)

      Шлифлента ЭНКОР 20233 75*533 К80 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007154

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Длина, мм
      		533
      Ширина, мм
      		75
      Зернистость
      		80
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основой трех шлифлент Энкор 20233 является тяжелая ткань, обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Оксид алюминия выступает в качестве абразива, кроме того связующий элемент – смола, гарантирующая долговечность абразива. Закрытое покрытие (абразивные зерна занимают 90 - 95% поверхности), что необходимо для обработки твердых поверхностей. Используется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из различных пород дерева и других материалов. 

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы