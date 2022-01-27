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Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
4.5
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
    Арт. 9007126
    4.5
    2
    Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)

      Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 9007126
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Основой шлифленты является тяжелая ткань, обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Оксид алюминия выступает в качестве абразива, кроме того связующий элемент – смола, гарантирующая долговечность абразива. Закрытое покрытие (абразивные зерна занимают 90 - 95% поверхности), что необходимо для обработки твердых поверхностей.

        Преимущества

        • Размеры ленты – 75х533
        • Зернистость - К120
        • Используется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из различных пород дерева и других материалов