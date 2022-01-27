Шлифовальная лента Энкор 20235 (75x533 мм, К120, 3 предмета)
Арт. 9007126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
Основой шлифленты является тяжелая ткань, обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Оксид алюминия выступает в качестве абразива, кроме того связующий элемент – смола, гарантирующая долговечность абразива. Закрытое покрытие (абразивные зерна занимают 90 - 95% поверхности), что необходимо для обработки твердых поверхностей.
Преимущества
- Размеры ленты – 75х533
- Зернистость - К120
- Используется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из различных пород дерева и других материалов
- Размеры ленты – 75х533