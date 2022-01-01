Шлифлента ЭНКОР 20236 75*533 К150 (3шт)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Шлифлента Энкор 20236 предназначена для шлифования заготовок из металла, твердых и мягких пород древесины. Основа изготовлена из натуральных волокон, имеет малый удельный вес и гибкость. В качестве абразивного материала используется оксид алюминия темно-коричневый, который занимает 90-95% рабочей поверхности ленты и обладает микропрочностью 20 гПа. Связующим элементом базового и дополнительного покрытия является смола, препятствующая перегреву абразива, тем самым увеличивая срок его службы. Используется на большинство ленточных шлифмашин ЭНКОР; BOSCH; DEWALT; MAKITA; SKIL; Blask&Decker; HITACHI; Atlas Copko; Peugeot; Интерскол.