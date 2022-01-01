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Шлифлента ЭНКОР 20236 75*533 К150 (3шт)
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Шлифовальные ленты
    Шлифлента ЭНКОР 20236 75*533 К150 (3шт)
    Арт. 9007127
    Шлифлента ЭНКОР 20236 75*533 К150 (3шт)

      Шлифлента ЭНКОР 20236 75*533 К150 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007127

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Длина, мм
      		533
      Ширина, мм
      		75
      Зернистость
      		150
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифлента Энкор 20236 предназначена для шлифования заготовок из металла, твердых и мягких пород древесины. Основа изготовлена из натуральных волокон, имеет малый удельный вес и гибкость. В качестве абразивного материала используется оксид алюминия темно-коричневый, который занимает 90-95% рабочей поверхности ленты и обладает микропрочностью 20 гПа. Связующим элементом базового и дополнительного покрытия является смола, препятствующая перегреву абразива, тем самым увеличивая срок его службы. Используется на большинство ленточных шлифмашин ЭНКОР; BOSCH; DEWALT; MAKITA; SKIL; Blask&Decker; HITACHI; Atlas Copko; Peugeot; Интерскол.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы