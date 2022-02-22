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Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
5.0
3
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
    Арт. 9007116
    5.0
    3
    Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)

      Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 9007116
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор 3 шлифовальных лент 100х610 мм Энкор 20241 на основе тяжелой водонепроницаемой гибкой ткани, стойкой к разрыву. Абразив на основе темного оксида алюминия, связанного искусственной смолой, устойчив к перегреву. Ленты для применения в ленточных шлифовальных машинах по поверхностям твердых материалов.

        Преимущества

        • Подходит для ленточных шлифовальных машин Энкор, Bosch, Интерскол, Skil, Dewalt, Blask&Decker Makita, Hitachi и др.
        • Зернистость (размер зерна) К40
        • Размеры ленты – 75х457