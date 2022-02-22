Шлифовальная лента Энкор 20241 (100x610 мм, К40, 3 предмета)

Преимущества

Подходит для ленточных шлифовальных машин Энкор, Bosch, Интерскол, Skil, Dewalt, Blask&Decker Makita, Hitachi и др.

Зернистость (размер зерна) К40

Размеры ленты – 75х457

Набор 3 шлифовальных лент 100х610 мм Энкор 20241 на основе тяжелой водонепроницаемой гибкой ткани, стойкой к разрыву. Абразив на основе темного оксида алюминия, связанного искусственной смолой, устойчив к перегреву. Ленты для применения в ленточных шлифовальных машинах по поверхностям твердых материалов.