Шлифлента ЭНКОР 20242 100*610 К60 (3шт)
Арт. 9007118
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Длина, мм
|610
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Ширина, мм
|100
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Зернистость
|60
Набор 3 шлифовальных лент 100х610 мм Энкор 20242 на основе тяжелой водонепроницаемой гибкой ткани, стойкой к разрыву. Абразив на основе темного оксида алюминия, связанного искусственной смолой, устойчив к перегреву. Ленты для применения в ленточных шлифовальных машинах по поверхностям твердых материалов. Подходит для ленточных шлифовальных машин Энкор, Bosch, Интерскол, Skil, Dewalt, Blask&Decker Makita, Hitachi и др. Зернистость (размер зерна) К 60.
Преимущества
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Надежность
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Длительный срок службы
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