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Шлифлента ЭНКОР 20242 100*610 К60 (3шт)
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифлента ЭНКОР 20242 100*610 К60 (3шт)
    Арт. 9007118
    Шлифлента ЭНКОР 20242 100*610 К60 (3шт)

      Шлифлента ЭНКОР 20242 100*610 К60 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007118

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Длина, мм
      		610
      Ширина, мм
      		100
      Зернистость
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор 3 шлифовальных лент 100х610 мм Энкор 20242 на основе тяжелой водонепроницаемой гибкой ткани, стойкой к разрыву. Абразив на основе темного оксида алюминия, связанного искусственной смолой, устойчив к перегреву. Ленты для применения в ленточных шлифовальных машинах по поверхностям твердых материалов. Подходит для ленточных шлифовальных машин Энкор, Bosch, Интерскол, Skil, Dewalt, Blask&Decker Makita, Hitachi и др. Зернистость (размер зерна) К 60.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы