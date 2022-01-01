Шлифлента ЭНКОР 20242 100*610 К60 (3шт)

Набор 3 шлифовальных лент 100х610 мм Энкор 20242 на основе тяжелой водонепроницаемой гибкой ткани, стойкой к разрыву. Абразив на основе темного оксида алюминия, связанного искусственной смолой, устойчив к перегреву. Ленты для применения в ленточных шлифовальных машинах по поверхностям твердых материалов. Подходит для ленточных шлифовальных машин Энкор, Bosch, Интерскол, Skil, Dewalt, Blask&Decker Makita, Hitachi и др. Зернистость (размер зерна) К 60.

Преимущества