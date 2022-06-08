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Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)
5.0
2
170 ₽
Бумага шлифовальная
    Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)
    Арт. X1317131153
    5.0
    2
    Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)

      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)

      170 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1317131153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Зернистость
      		80
      Длина, мм
      		280
      Все характеристики
      170 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей. Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол.

        Преимущества

        • Для твердых и жестких поверхностей
        • Гибкая латексная бумага обеспечивает хорошее прилегание к поверхности
        • Водостойкая, может применяться для мокрого шлифования
        • Количество в упаковке составляет 10 шт.