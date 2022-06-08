Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)

Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей. Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол.



Преимущества