Шлифовальная лента Stanley STA33111-XJ (75x457 мм, 150G, 3 шт.)

Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.

Преимущества

