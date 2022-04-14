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Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)
    Арт. 9007908
    5.0
    2
    Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)
    Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)
      Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)
      Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)

      Шлифовальная лента Stanley STA33096-XJ (75x457 мм, 60G, 3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007908
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.

        Преимущества

        • Используется в обработке различных видов поверхностей
        • Применяется в автомобильной промышленности и сервисе, строительно-монтажных работах, деревообработке, а также при работе с композитными материалами
        • Количество в упаковке составляет 3 шт.