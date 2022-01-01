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Шлифлента STANLEY 75*533 150G (3шт) STA33201-XJ
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Шлифовальные ленты
    Шлифлента STANLEY 75*533 150G (3шт) STA33201-XJ
    Арт. 900743
    Шлифлента STANLEY 75*533 150G (3шт) STA33201-XJ

      Шлифлента STANLEY 75*533 150G (3шт) STA33201-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900743

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Вес, кг
      		0.112
      Зернистость
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •   Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной).

            Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения:

        • грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов.
        • тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества.
        • придание структуры поверхности.
        • полировка поверхностей из любых материалов.