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Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.294 (93x230, К40, 10 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные листы
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.294 (93x230, К40, 10 шт.)
    Арт. X1317131196
    5.0
    2
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.294 (93x230, К40, 10 шт.)

      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.294 (93x230, К40, 10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317131196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лист шлифовальный Bosch 2608605294 относится к серии Expert и представляет собой режущий инструмент. Благодаря зернистости, соответствующей стандарту P40, листы пригодны для проведения абразивных работ по деревянным поверхностям, позволяя удалять не только заусенцы, но также слой краски и лака.

        Преимущества

        • Набор шлифовальных листов Bosch 2608605294 выполнен из абразивного материала, конструкция имеет форму прямоугольной поверхности
        • Инструмент снабжен 8 отверстиями для удаления шлама