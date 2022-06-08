Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.294 (93x230, К40, 10 шт.)

Преимущества

Набор шлифовальных листов Bosch 2608605294 выполнен из абразивного материала, конструкция имеет форму прямоугольной поверхности

Инструмент снабжен 8 отверстиями для удаления шлама

Лист шлифовальный Bosch 2608605294 относится к серии Expert и представляет собой режущий инструмент. Благодаря зернистости, соответствующей стандарту P40, листы пригодны для проведения абразивных работ по деревянным поверхностям, позволяя удалять не только заусенцы, но также слой краски и лака.