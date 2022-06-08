Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)

Преимущества

Зернистость данного круга P-60 позволит быстро и высокоэффективно обрабатывать поверхность

При этом большой размер зерна обеспечит не только быструю обработку поверхности, но также и длительную службу шлифовального круга, так как обеспечит шлифовальному кругу большую устойчивость к засоряемости побочными продуктами, образующимися в процессе шлифования

С помощью круга шлифовального Bosch 2608605068 вы сможете быстро и эффективно зачистить металлическую или деревянную поверхность, придать ей однородность и гладкость, а также очистить ее от старой краски или облупившегося лака. В данном шлифовальном круге 8 отверстий, а крепится он посредством велкро-основы (липучки). Данный круг Bosch 2608605068 универсален и подойдет как к шлифовальным машинам одноименной фирмы, так и к другим популярным моделям, использующим шлифовальный круг при работе (Makita, Metabo и др.).