Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
Арт. X1317131198
Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
Арт. X1317131198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|дерево
- С помощью круга шлифовального Bosch 2608605068 вы сможете быстро и эффективно зачистить металлическую или деревянную поверхность, придать ей однородность и гладкость, а также очистить ее от старой краски или облупившегося лака. В данном шлифовальном круге 8 отверстий, а крепится он посредством велкро-основы (липучки). Данный круг Bosch 2608605068 универсален и подойдет как к шлифовальным машинам одноименной фирмы, так и к другим популярным моделям, использующим шлифовальный круг при работе (Makita, Metabo и др.).
Преимущества
- Зернистость данного круга P-60 позволит быстро и высокоэффективно обрабатывать поверхность
- При этом большой размер зерна обеспечит не только быструю обработку поверхности, но также и длительную службу шлифовального круга, так как обеспечит шлифовальному кругу большую устойчивость к засоряемости побочными продуктами, образующимися в процессе шлифования