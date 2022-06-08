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Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
5.0
2
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Шлифовальные листы
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
    Арт. X1317131198
    5.0
    2
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)
      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)

      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.298 (93x230, К120, 10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317131198
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • С помощью круга шлифовального Bosch 2608605068 вы сможете быстро и эффективно зачистить металлическую или деревянную поверхность, придать ей однородность и гладкость, а также очистить ее от старой краски или облупившегося лака. В данном шлифовальном круге 8 отверстий, а крепится он посредством велкро-основы (липучки). Данный круг Bosch 2608605068 универсален и подойдет как к шлифовальным машинам одноименной фирмы, так и к другим популярным моделям, использующим шлифовальный круг при работе (Makita, Metabo и др.).

        Преимущества

        • Зернистость данного круга P-60 позволит быстро и высокоэффективно обрабатывать поверхность
        • При этом большой размер зерна обеспечит не только быструю обработку поверхности, но также и длительную службу шлифовального круга, так как обеспечит шлифовальному кругу большую устойчивость к засоряемости побочными продуктами, образующимися в процессе шлифования