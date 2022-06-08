Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204150 (230x280 мм, Р320, 10 шт.)
Арт. X1317131159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Зернистость
|320
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Длина, мм
|280
- Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204150 применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей. Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол.
Преимущества
- Для твердых и жестких поверхностей
- Гибкая латексная бумага обеспечивает хорошее прилегание к поверхности
- Водостойкая, может применяться для мокрого шлифования
- Количество в упаковке составляет 10 шт.