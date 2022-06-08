Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204150 (230x280 мм, Р320, 10 шт.)

Преимущества

Для твердых и жестких поверхностей

Гибкая латексная бумага обеспечивает хорошее прилегание к поверхности

Водостойкая, может применяться для мокрого шлифования

Количество в упаковке составляет 10 шт.



Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204150 применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей. Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол.