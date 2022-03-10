Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501

Преимущества:

Для работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости инструмента (осуществляется с помощью поворота специального колесика)

Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы

Среднее расположение рукоятки удобно для работы и левой, и правой рукой

Тормоз шлифтарелки - для получения обработанной поверхности без заусенцев и задиров

Инструмент можно включать в не заземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501 - это электроинструмент профессионального класса, применяемый для шлифовки и выравнивания поверхностей. Сменить рабочую оснастку легко и просто - с помощью крепления шлифлистов на липучку. Система микрофильтрации Bosch эффективна для удаления пыли. Данная модель имеет электронную регулировку оборотов, что делает работу значительно комфортнее.