Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
Арт. Х1218330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|250
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501 - это электроинструмент профессионального класса, применяемый для шлифовки и выравнивания поверхностей. Сменить рабочую оснастку легко и просто - с помощью крепления шлифлистов на липучку. Система микрофильтрации Bosch эффективна для удаления пыли. Данная модель имеет электронную регулировку оборотов, что делает работу значительно комфортнее.
Преимущества:
- Для работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости инструмента (осуществляется с помощью поворота специального колесика)
- Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
- Среднее расположение рукоятки удобно для работы и левой, и правой рукой
- Тормоз шлифтарелки - для получения обработанной поверхности без заусенцев и задиров
- Инструмент можно включать в не заземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции