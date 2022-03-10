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Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
4.5
2
9 940 ₽
11 410 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
    Арт. Х1218330
    4.5
    2
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501

      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501

      • -1 470 ₽
      9 940 ₽
      11 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1218330
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 470 ₽
      9 940 ₽
      11 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-1 AE 0.601.387.501 - это электроинструмент профессионального класса, применяемый для шлифовки и выравнивания поверхностей. Сменить рабочую оснастку легко и просто - с помощью крепления шлифлистов на липучку. Система микрофильтрации Bosch эффективна для удаления пыли. Данная модель имеет электронную регулировку оборотов, что делает работу значительно комфортнее.

        Преимущества:

        • Для работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости инструмента (осуществляется с помощью поворота специального колесика)
        • Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
        • Среднее расположение рукоятки удобно для работы и левой, и правой рукой
        • Тормоз шлифтарелки - для получения обработанной поверхности без заусенцев и задиров
        • Инструмент можно включать в не заземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции