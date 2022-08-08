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Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
    Арт. Х11870
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565

      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11870
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		340
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 AC 0.601.372.565 - это электроинструмент профессионального класса, применяемый при обработке (шлифовании или полировании) различных поверхностей. Инструмент оснащен двумя рукоятками: передняя имеет мягкую накладку, а задняя замкнутую форму - для более удобной и безопасной работы оператора

        Преимущества

        • Шлифмашина оснащена электроникой постоянства - для поддержания числа оборотов даже под нагрузкой
        • Для работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости инструмента (осуществляется с помощью поворота специального колесика)
        • Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
        • Алюминиевый фланец подшипника - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
        • Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой
        • Тормоз шлифтарелки - для получения обработанной поверхности без заусенцев и задиров
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Задняя рукоятка замкнутой формы - для удобной и безопасной работы