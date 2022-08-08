Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565

Преимущества

Шлифмашина оснащена электроникой постоянства - для поддержания числа оборотов даже под нагрузкой

Для работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости инструмента (осуществляется с помощью поворота специального колесика)

Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы

Алюминиевый фланец подшипника - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы

Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой

Тормоз шлифтарелки - для получения обработанной поверхности без заусенцев и задиров

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Задняя рукоятка замкнутой формы - для удобной и безопасной работы

Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 AC 0.601.372.565 - это электроинструмент профессионального класса, применяемый при обработке (шлифовании или полировании) различных поверхностей. Инструмент оснащен двумя рукоятками: передняя имеет мягкую накладку, а задняя замкнутую форму - для более удобной и безопасной работы оператора