Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125AC 0.601.372.565
Арт. Х11870
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|340
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 AC 0.601.372.565 - это электроинструмент профессионального класса, применяемый при обработке (шлифовании или полировании) различных поверхностей. Инструмент оснащен двумя рукоятками: передняя имеет мягкую накладку, а задняя замкнутую форму - для более удобной и безопасной работы оператора
Преимущества
- Шлифмашина оснащена электроникой постоянства - для поддержания числа оборотов даже под нагрузкой
- Для работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости инструмента (осуществляется с помощью поворота специального колесика)
- Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
- Алюминиевый фланец подшипника - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
- Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой
- Тормоз шлифтарелки - для получения обработанной поверхности без заусенцев и задиров
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Задняя рукоятка замкнутой формы - для удобной и безопасной работы