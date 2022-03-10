Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
5.0
4
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
    Арт. Х11205
    5.0
    4
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768

      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11205
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		340
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 340 Вт. Область применения - шлифовка и полировка поверхностей. Учитывая характер выполняемых работ, а также текстуру и плотность обрабатываемого материала, можно установить оптимальное количество оборотов.

        Преимущества:

        • Быстрая замена рабочей оснастки благодаря креплению шлифлистов на липучку
        • Алюминиевый фланец подшипника продлевает срок службы инструмента
        • Обрезиненный корпус машины - для захвата ее двумя руками
        • Тормоз шлифтарелки служит для мгновенной остановки диска и защиты поверхности от повреждений
        • Данной моделью удобно работать как левой, так и правой рукой
        • Возможно дооснащение модели дополнительной передней рукоятью (2 602 026 070) для более надежного удержания и точно ведения при работе