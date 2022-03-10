Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768
Арт. Х11205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|340
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 340 Вт. Область применения - шлифовка и полировка поверхностей. Учитывая характер выполняемых работ, а также текстуру и плотность обрабатываемого материала, можно установить оптимальное количество оборотов.
Преимущества:
- Быстрая замена рабочей оснастки благодаря креплению шлифлистов на липучку
- Алюминиевый фланец подшипника продлевает срок службы инструмента
- Обрезиненный корпус машины - для захвата ее двумя руками
- Тормоз шлифтарелки служит для мгновенной остановки диска и защиты поверхности от повреждений
- Данной моделью удобно работать как левой, так и правой рукой
- Возможно дооснащение модели дополнительной передней рукоятью (2 602 026 070) для более надежного удержания и точно ведения при работе