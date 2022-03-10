Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768

Преимущества:

Быстрая замена рабочей оснастки благодаря креплению шлифлистов на липучку

Алюминиевый фланец подшипника продлевает срок службы инструмента

Обрезиненный корпус машины - для захвата ее двумя руками

Тормоз шлифтарелки служит для мгновенной остановки диска и защиты поверхности от повреждений

Данной моделью удобно работать как левой, так и правой рукой

Возможно дооснащение модели дополнительной передней рукоятью (2 602 026 070) для более надежного удержания и точно ведения при работе

Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 340 Вт. Область применения - шлифовка и полировка поверхностей. Учитывая характер выполняемых работ, а также текстуру и плотность обрабатываемого материала, можно установить оптимальное количество оборотов.