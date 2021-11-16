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Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
4.5
34
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
    Арт. Х1218331
    4.5
    34
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020

      Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218331
      4.5
      34

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		270
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020 - это электроинструмент для бытового использования. Область применения - сухая шлифовка деревянных, пластиковых, металлических поверхностей, а также поверхностей с нанесенной шпатлевкой и лакокрасочными материалами. При шлифовании образуется пыль, для поддержания чистоты на рабочем месте, в конструкции машины предусмотрена система микрофильтрации.

        Преимущества:

        • Возможность подключения пылесоса для более чистой работы и продления срока службы шлифовальной оснастки
        • Антивибрационная система Bosch Low Vibration и малый вес инструмента (1,5 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Новый кабельный ввод с подвесом - для хранения эксцентриковой шлифмашины Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020 в подвешенном состоянии
        • Быстрая установка шлифовальных насадок благодаря системе Paper Assistant