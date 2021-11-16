Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
Арт. Х1218331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|270
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020 - это электроинструмент для бытового использования. Область применения - сухая шлифовка деревянных, пластиковых, металлических поверхностей, а также поверхностей с нанесенной шпатлевкой и лакокрасочными материалами. При шлифовании образуется пыль, для поддержания чистоты на рабочем месте, в конструкции машины предусмотрена система микрофильтрации.
Преимущества:
- Возможность подключения пылесоса для более чистой работы и продления срока службы шлифовальной оснастки
- Антивибрационная система Bosch Low Vibration и малый вес инструмента (1,5 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Новый кабельный ввод с подвесом - для хранения эксцентриковой шлифмашины Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020 в подвешенном состоянии
- Быстрая установка шлифовальных насадок благодаря системе Paper Assistant