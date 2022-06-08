Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394

Преимущества:

Система пылеудаления

Блокировка кнопки "пуск" для непрерывной работы

Обрезиненная рукоять обеспечивает удобный захват CROWN CT13394

Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева

Эксцентриковая шлифовальная машина CROWN CT13394 используется для сухого шлифования различных материалов и покрытий. Возможность фиксации кнопки включения обеспечивает удобство при длительной работе. Система отвода пыли позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Система крепления шлифовальных листов на липучку способствует их быстрой замене.