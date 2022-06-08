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Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Арт. О00000003959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
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- Эксцентриковая шлифовальная машина CROWN CT13394 используется для сухого шлифования различных материалов и покрытий. Возможность фиксации кнопки включения обеспечивает удобство при длительной работе. Система отвода пыли позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Система крепления шлифовальных листов на липучку способствует их быстрой замене.
Преимущества:
- Система пылеудаления
- Блокировка кнопки "пуск" для непрерывной работы
- Обрезиненная рукоять обеспечивает удобный захват CROWN CT13394
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева