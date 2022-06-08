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Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
5.0
2
3 990 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Арт. О00000003959
5.0
2
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
  • Персональная скидка
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394

Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13394

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003959
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Комплектация
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Эксцентриковая шлифовальная машина CROWN CT13394 используется для сухого шлифования различных материалов и покрытий. Возможность фиксации кнопки включения обеспечивает удобство при длительной работе. Система отвода пыли позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Система крепления шлифовальных листов на липучку способствует их быстрой замене.

    Преимущества:

    • Система пылеудаления
    • Блокировка кнопки "пуск" для непрерывной работы
    • Обрезиненная рукоять обеспечивает удобный захват CROWN CT13394
    • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева