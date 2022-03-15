Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э

Преимущества

Удобный компактный инструмент для точного шлифования

Электроника регулировки оборотов холостого хода

Удобный ползунковый выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Опорная тарелка изготовлена под самые ходовые шлифлисты диаметром 125 мм

Пылесборник для комфортной работы

Длина обрезиненного сетевого шнура - 2.5 метра

Резиновая накладка на рукоятке для снижения вибрации

Малый вес и небольшие габариты

Шлифмашина эксцентриковая Энкор МШЭ-240/125Э 50301 - инструмент для выравнивания различных поверхностей. Применяется в домашних мастерских и на небольшом производстве. Количество оборотов можно регулировать в зависимости от обрабатываемого материала. В конструкции предусмотрена система отвода пыли.