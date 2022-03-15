Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
Арт. Х1146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Шлифмашина эксцентриковая Энкор МШЭ-240/125Э 50301 - инструмент для выравнивания различных поверхностей. Применяется в домашних мастерских и на небольшом производстве. Количество оборотов можно регулировать в зависимости от обрабатываемого материала. В конструкции предусмотрена система отвода пыли.
Преимущества
- Удобный компактный инструмент для точного шлифования
- Электроника регулировки оборотов холостого хода
- Удобный ползунковый выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
- Опорная тарелка изготовлена под самые ходовые шлифлисты диаметром 125 мм
- Пылесборник для комфортной работы
- Длина обрезиненного сетевого шнура - 2.5 метра
- Резиновая накладка на рукоятке для снижения вибрации
- Малый вес и небольшие габариты