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Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Арт. Х1146
    5.0
    2
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э

      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-240/125Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1146
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Шлифмашина эксцентриковая Энкор МШЭ-240/125Э 50301 - инструмент для выравнивания различных поверхностей.  Применяется в домашних мастерских и на небольшом производстве. Количество оборотов можно регулировать в зависимости от обрабатываемого материала. В конструкции предусмотрена система отвода пыли.

        Преимущества

        • Удобный компактный инструмент для точного шлифования
        • Электроника регулировки оборотов холостого хода
        • Удобный ползунковый выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии 
        • Опорная тарелка изготовлена под самые ходовые шлифлисты диаметром 125 мм
        • Пылесборник для комфортной работы
        • Длина обрезиненного сетевого шнура - 2.5 метра
        • Резиновая накладка на рукоятке для снижения вибрации
        • Малый вес и небольшие габариты  