Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB

Преимущества:

Обеспечен эффективный пылеотвод

Шлифмашина отличается низким уровнем шума и вибрации

Эксцентриковая шлифмашина Hitachi SV13YB предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочем месте. Низкий уровень вибрации и шума увеличат комфорт во время длительной работы.