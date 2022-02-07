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Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
    Арт. Х11640
    5.0
    2
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB

      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11640
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		230
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Hitachi SV13YB предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочем месте. Низкий уровень вибрации и шума увеличат комфорт во время длительной работы.

        Преимущества:

        • Обеспечен эффективный пылеотвод
        • Шлифмашина отличается низким уровнем шума и вибрации