Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB
Арт. Х11640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|230
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Hitachi SV13YB предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочем месте. Низкий уровень вибрации и шума увеличат комфорт во время длительной работы.
Преимущества:
- Обеспечен эффективный пылеотвод
- Шлифмашина отличается низким уровнем шума и вибрации