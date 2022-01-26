Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э

Преимущества

Эксцентриковое и вращательное движение тарелки дает самую чистую поверхность - зерна абразива на каждом проходе движутся по новой траектории

Адаптер для подключения пылеотвода с контейнером для сбора пыли позволяет содержать рабочее место в чистоте

Электронная регулировка скорости позволяет успешно обрабатывать самые разнообразные материалы

Обрезиненный корпус повышает удобство и безопасность работы

Пылезащищенный выключатель

Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭШМ-125/270Э предназначена для грубого и финишного шлифования как плоских, так и выпуклых поверхностей. Скорость вращения платформы и количество колебаний регулируются, что делает возможным оптимальную настройку под обработку материала конкретной плотности.