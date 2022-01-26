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Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
4.7
16
3 996 ₽
4 120 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Арт. Х1218337
    4.7
    16
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э

      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э

      • -124 ₽
      3 996 ₽
      4 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1218337
      4.7
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      • -124 ₽
      3 996 ₽
      4 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭШМ-125/270Э предназначена для грубого и финишного шлифования как плоских, так и выпуклых поверхностей. Скорость вращения платформы и количество колебаний регулируются, что делает возможным оптимальную настройку под обработку материала конкретной плотности.

        Преимущества

        • Эксцентриковое и вращательное движение тарелки дает самую чистую поверхность - зерна абразива на каждом проходе движутся по новой траектории
        • Адаптер для подключения пылеотвода с контейнером для сбора пыли позволяет содержать рабочее место в чистоте
        • Электронная регулировка скорости позволяет успешно обрабатывать самые разнообразные материалы
        • Обрезиненный корпус повышает удобство и безопасность работы
        • Пылезащищенный выключатель