Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-125/270Э
Арт. Х1218337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭШМ-125/270Э предназначена для грубого и финишного шлифования как плоских, так и выпуклых поверхностей. Скорость вращения платформы и количество колебаний регулируются, что делает возможным оптимальную настройку под обработку материала конкретной плотности.
Преимущества
- Эксцентриковое и вращательное движение тарелки дает самую чистую поверхность - зерна абразива на каждом проходе движутся по новой траектории
- Адаптер для подключения пылеотвода с контейнером для сбора пыли позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Электронная регулировка скорости позволяет успешно обрабатывать самые разнообразные материалы
- Обрезиненный корпус повышает удобство и безопасность работы
- Пылезащищенный выключатель