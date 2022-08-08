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Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5020
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5020
    Арт. Х11167
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5020

      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11167
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		260
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5020 предназначена для зачистки и полировки различных поверхностей (деревянных, металлических и др.) Качество обработки достигается за счет сдвоенных - вращательных и колебательных движений диска. Малые вес (1,4 кг. ) и длина (228 мм. ) обеспечивают удобство в работе. Пылезащитные подшипники и индивидуальная камера пылесборника  значительно  уменьшают износ рабочих частей

        Преимущества

        • Крепление шлифовально го круга на "липучке"
        • Удобная D-образная рукоять надежно лежит в руке
        • Большой курковый выключатель