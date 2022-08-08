Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5020
Арт. Х11167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|260
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5020 предназначена для зачистки и полировки различных поверхностей (деревянных, металлических и др.) Качество обработки достигается за счет сдвоенных - вращательных и колебательных движений диска. Малые вес (1,4 кг. ) и длина (228 мм. ) обеспечивают удобство в работе. Пылезащитные подшипники и индивидуальная камера пылесборника значительно уменьшают износ рабочих частей
Преимущества
- Крепление шлифовально го круга на "липучке"
- Удобная D-образная рукоять надежно лежит в руке
- Большой курковый выключатель