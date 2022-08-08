Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5020

Преимущества

Крепление шлифовально го круга на "липучке"

Удобная D-образная рукоять надежно лежит в руке

Большой курковый выключатель

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5020 предназначена для зачистки и полировки различных поверхностей (деревянных, металлических и др.) Качество обработки достигается за счет сдвоенных - вращательных и колебательных движений диска. Малые вес (1,4 кг. ) и длина (228 мм. ) обеспечивают удобство в работе. Пылезащитные подшипники и индивидуальная камера пылесборника значительно уменьшают износ рабочих частей