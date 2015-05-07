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Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
4.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
    Арт. Х1218340
    4.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040

      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218340
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5040 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Инструмент оснащен тремя рукоятками, две из них имеют среднее расположение, третья (дополнительная) - имеет поворотную конструкцию

        Преимущества

        • Обрезиненный корпус дает возможность захвата инструмента в двух местах
        • Клавиша пуска блокируется во включенном состоянии для удобства выполнения продолжительных работ
        • Удобно расположенная широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента
        • Небольшой вес инструмента (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
        • Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой