Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5040

Преимущества

Обрезиненный корпус дает возможность захвата инструмента в двух местах

Клавиша пуска блокируется во включенном состоянии для удобства выполнения продолжительных работ

Удобно расположенная широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента

Небольшой вес инструмента (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы

Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5040 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Инструмент оснащен тремя рукоятками, две из них имеют среднее расположение, третья (дополнительная) - имеет поворотную конструкцию