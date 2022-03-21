Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
Арт. Х1218347
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|264x168x105
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Упаковка
|коробка
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Класс
|профессиональный
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
- Эксцентриковая шлифмашина Metabo DSX 150 601558000 прекрасно шлифует ровные и изогнутые поверхности различных материалов. Подходит для мокрого и сухого шлифования. Плавное регулирование частоты вращения позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Модель имеет теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика.
Преимущества
- Подходит для мокрого и сухого шлифования;
- Возможность всасывания пыли внешними пылеотсасывающими устройствами;
- Плавное регулирование частоты вращения позволяет подстроиться под определенный материал;
- Опорный диск с 6 отверстиями, Ø 150 мм, с липучками для использования общеупотребительных видов шлифовальной бумаги;
- Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы;
- Инструментом удобно управлять одной рукой;
- Теплоизоляционный и лёгкий корпус.