Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000

Преимущества

Подходит для мокрого и сухого шлифования;

Возможность всасывания пыли внешними пылеотсасывающими устройствами;

Плавное регулирование частоты вращения позволяет подстроиться под определенный материал;

Опорный диск с 6 отверстиями, Ø 150 мм, с липучками для использования общеупотребительных видов шлифовальной бумаги;

Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы;

Инструментом удобно управлять одной рукой;

Теплоизоляционный и лёгкий корпус.

Эксцентриковая шлифмашина Metabo DSX 150 601558000 прекрасно шлифует ровные и изогнутые поверхности различных материалов. Подходит для мокрого и сухого шлифования. Плавное регулирование частоты вращения позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Модель имеет теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика.