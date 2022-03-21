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Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
    Арт. Х1218347
    5.0
    2
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000

      Шлифмашина эксцентриковая Metabo DSX 150 601558000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1218347
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Габариты, мм
      		264x168x105
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo DSX 150 601558000 прекрасно шлифует ровные и изогнутые поверхности различных материалов. Подходит для мокрого и сухого шлифования. Плавное регулирование частоты вращения позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Модель имеет теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика.

        Преимущества

        • Подходит для мокрого и сухого шлифования;
        • Возможность всасывания пыли внешними пылеотсасывающими устройствами;
        • Плавное регулирование частоты вращения позволяет подстроиться под определенный материал;
        • Опорный диск с 6 отверстиями, Ø 150 мм, с липучками для использования общеупотребительных видов шлифовальной бумаги;
        • Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы;
        • Инструментом удобно управлять одной рукой;
        • Теплоизоляционный и лёгкий корпус.