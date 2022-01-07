Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000

Преимущества:

При опускании включенной машины на материал на нем не образуются царапины (Power Control System)

Система пылеудаления Metabo Intec

Подшипник, защищенный от пыли

Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации

Вариоспид электроника - для плавной регулировки скорости

Прочный и легкий подшипник из алюминиевого литья под давлением

Опорная тарелка на липучке для быстрой смены шлифлистов

Резиновая накладка на корпусе гасит вибрации

Возможность подключения пылесоса

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 425 Turbo Tec 600131000 предназначена для работы с ровными и выпуклыми деревянными, каменными, пластиковыми, металлическими и стеклянными поверхностями, а также поверхностями, покрытыми лаком. С помощью специального переключателя можно перевести инструмент в режим ускорения TurboBoost для подключения резервной мощности при работе на особенно тяжелом участке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности, возможно подключение пылесоса.