Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
Арт. Х11867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|320
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 425 Turbo Tec 600131000 предназначена для работы с ровными и выпуклыми деревянными, каменными, пластиковыми, металлическими и стеклянными поверхностями, а также поверхностями, покрытыми лаком. С помощью специального переключателя можно перевести инструмент в режим ускорения TurboBoost для подключения резервной мощности при работе на особенно тяжелом участке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности, возможно подключение пылесоса.
Преимущества:
- При опускании включенной машины на материал на нем не образуются царапины (Power Control System)
- Система пылеудаления Metabo Intec
- Подшипник, защищенный от пыли
- Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации
- Вариоспид электроника - для плавной регулировки скорости
- Прочный и легкий подшипник из алюминиевого литья под давлением
- Опорная тарелка на липучке для быстрой смены шлифлистов
- Резиновая накладка на корпусе гасит вибрации
- Возможность подключения пылесоса