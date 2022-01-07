Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
4.4
18
22 399 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
    Арт. Х11867
    4.4
    18
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000

      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000

      22 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11867
      4.4
      18

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		320
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      22 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 425 Turbo Tec 600131000 предназначена для работы с ровными и выпуклыми деревянными, каменными, пластиковыми, металлическими и стеклянными поверхностями, а также поверхностями, покрытыми лаком. С помощью специального переключателя можно перевести инструмент в режим ускорения TurboBoost для подключения резервной мощности при работе на особенно тяжелом участке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности, возможно подключение пылесоса.

        Преимущества:

        • При опускании включенной машины на материал на нем не образуются царапины (Power Control System)
        • Система пылеудаления Metabo Intec
        • Подшипник, защищенный от пыли
        • Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации
        • Вариоспид электроника - для плавной регулировки скорости
        • Прочный и легкий подшипник из алюминиевого литья под давлением
        • Опорная тарелка на липучке для быстрой смены шлифлистов
        • Резиновая накладка на корпусе гасит вибрации
        • Возможность подключения пылесоса