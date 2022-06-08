Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU

Преимущества

Регулировка частоты вращения

Низкий уровень вибраций снижает усталость оператора

Текстурированный корпус удобен при выполнении различных работ

Возможность присоединения пылесборника или подключения пылесоса

Вентиляционные отверстия на корпусе Stanley SS30 охлаждают двигатель, предохраняя от перегрева

Орбитальная шлифмашина Stanley SS30 обеспечивает качественную обработку различных материалов. Плавная регулировка скорости позволяет работать с чувствительными поверхностями и выполнять полировку. Система крепления шлифовальных листов на липучке способствует их быстрой замене. Благодаря системе пылеудаления легко поддерживать чистоту на рабочем месте.