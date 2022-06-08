Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
Арт. О00000003593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3
- Орбитальная шлифмашина Stanley SS30 обеспечивает качественную обработку различных материалов. Плавная регулировка скорости позволяет работать с чувствительными поверхностями и выполнять полировку. Система крепления шлифовальных листов на липучке способствует их быстрой замене. Благодаря системе пылеудаления легко поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Регулировка частоты вращения
- Низкий уровень вибраций снижает усталость оператора
- Текстурированный корпус удобен при выполнении различных работ
- Возможность присоединения пылесборника или подключения пылесоса
- Вентиляционные отверстия на корпусе Stanley SS30 охлаждают двигатель, предохраняя от перегрева