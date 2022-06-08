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Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
4.0
3
4 090 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Арт. О00000003593
    4.0
    3
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
    Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU
      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU

      Эксцентриковая шлифмашина Stanley SS30-RU

      4 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003593
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3
      Все характеристики
      4 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Орбитальная шлифмашина Stanley SS30 обеспечивает качественную обработку различных материалов. Плавная регулировка скорости позволяет работать с чувствительными поверхностями и выполнять полировку. Система крепления шлифовальных листов на липучке способствует их быстрой замене. Благодаря системе пылеудаления легко поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Регулировка частоты вращения
        • Низкий уровень вибраций снижает усталость оператора
        • Текстурированный корпус удобен при выполнении различных работ
        • Возможность присоединения пылесборника или подключения пылесоса
        • Вентиляционные отверстия на корпусе Stanley SS30 охлаждают двигатель, предохраняя от перегрева