Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
    Арт. Х11444
    5.0
    2
    Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
    Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
    Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
      Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
      Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
      Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788

      Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11444
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 150 Turbo 0.601.250.788 предназначен для шлифования и полировки различных поверхностей. Благодаря Turbo режиму, время работы сокращается. Подшипники защищены от пыли, двигатель имеет защиту от перегрева, все это продлевает срок службы инструмента

        Преимущества:

        • Уплотнение шарикоподшипников против проникновения пыли в редуктор
        • Электрическая защита двигателя от перегрева
        • Диаметр диапазона колебаний 4,5 мм
        • Металлический корпус редуктора - широкий шаг в сторону увеличения надежности и долговечности инструмента
        • Регулировка частоты вращения