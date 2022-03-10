Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788

Преимущества:

Уплотнение шарикоподшипников против проникновения пыли в редуктор

Электрическая защита двигателя от перегрева

Диаметр диапазона колебаний 4,5 мм

Металлический корпус редуктора - широкий шаг в сторону увеличения надежности и долговечности инструмента

Регулировка частоты вращения

Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 150 Turbo 0.601.250.788 предназначен для шлифования и полировки различных поверхностей. Благодаря Turbo режиму, время работы сокращается. Подшипники защищены от пыли, двигатель имеет защиту от перегрева, все это продлевает срок службы инструмента