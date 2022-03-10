Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 150 TURBO 0.601.250.788
Арт. Х11444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|600
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 150 Turbo 0.601.250.788 предназначен для шлифования и полировки различных поверхностей. Благодаря Turbo режиму, время работы сокращается. Подшипники защищены от пыли, двигатель имеет защиту от перегрева, все это продлевает срок службы инструмента
Преимущества:
- Уплотнение шарикоподшипников против проникновения пыли в редуктор
- Электрическая защита двигателя от перегрева
- Диаметр диапазона колебаний 4,5 мм
- Металлический корпус редуктора - широкий шаг в сторону увеличения надежности и долговечности инструмента
- Регулировка частоты вращения