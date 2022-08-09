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Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
    Арт. Х1218343
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт

      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218343
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		430
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Skil 7460 - используется для обработки деревянных, пластмассовых, металлических и других поверхностей. Используются шлифовальные листы, которые крепятся на липучку, что очень удобно. Рукоятка имеет нескользящее покрытие. Специальный индикатор сигнализирует, если пользователь слишком сильно нажимает на шлифмашину. При выключении инструмент останавливается почти мгновенно

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости (7 положений) - для точного шлифования
        • Функция контроля давления информирует о чрезмерном давлении на инструмент, используется при максимальной скорости шлифования (регулятор скорости в положении 7)
        • Тормоз шкурки - для предотвращения повреждения поверхности после выключения
        • Двигатель мощностью 430 Вт - для быстрого снятия материала
        • Низкий уровень вибрации и шума делает работу неутомительной
        • Большая кнопка включения - для удобного нажима
        • Встроенная система сбора пыли (пластиковый контейнер с фильтром, не используется при шлифовании металла)