Шлифмашина эксцентриковая Skil 7460 F.015.746.0LA, 430 Вт

Преимущества

Плавная регулировка скорости (7 положений) - для точного шлифования

Функция контроля давления информирует о чрезмерном давлении на инструмент, используется при максимальной скорости шлифования (регулятор скорости в положении 7)

Тормоз шкурки - для предотвращения повреждения поверхности после выключения

Двигатель мощностью 430 Вт - для быстрого снятия материала

Низкий уровень вибрации и шума делает работу неутомительной

Большая кнопка включения - для удобного нажима

Встроенная система сбора пыли (пластиковый контейнер с фильтром, не используется при шлифовании металла)

Эксцентриковая шлифмашина Skil 7460 - используется для обработки деревянных, пластмассовых, металлических и других поверхностей. Используются шлифовальные листы, которые крепятся на липучку, что очень удобно. Рукоятка имеет нескользящее покрытие. Специальный индикатор сигнализирует, если пользователь слишком сильно нажимает на шлифмашину. При выключении инструмент останавливается почти мгновенно