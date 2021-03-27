Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
Арт. Х11240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифовальная машина Sturm BS8580 - высокопроизводительный инструмент для шлифовки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.
Преимущества
- Модель с высокой производительностью съёма отличается оптимизированной эргономичностью и компактным дизайном
- Заложенный запас мощности обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку материалов с повышенными требованиями по качеству
- Система крепления шлифовальной ленты с помощью зажимного рычага для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность
- Опция автоматического центрирования, благодаря которой шлифовальная лента после включения машины позиционируется точно по центру и удерживается в правильном рабочем положении, повышает точность операций и улучшает качество производимых работ
- Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании
- Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
- Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
- Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
- Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
- Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
- Легкий доступ к щеткам экономит время ремонта и служит для удобства самостоятельной замены без разборки корпуса
- Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях
- Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда