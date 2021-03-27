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Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
4.1
15
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Арт. Х11240
    4.1
    15
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580

      Ленточная шлифмашина Sturm BS8580

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11240
      4.1
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифовальная машина Sturm BS8580 - высокопроизводительный инструмент для шлифовки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.

        Преимущества

        • Модель с высокой производительностью съёма отличается оптимизированной эргономичностью и компактным дизайном
        • Заложенный запас мощности обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку материалов с повышенными требованиями по качеству
        • Система крепления шлифовальной ленты с помощью зажимного рычага для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность
        • Опция автоматического центрирования, благодаря которой шлифовальная лента после включения машины позиционируется точно по центру и удерживается в правильном рабочем положении, повышает точность операций и улучшает качество производимых работ
        • Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании
        • Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
        • Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
        • Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
        • Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
        • Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
        • Легкий доступ к щеткам экономит время ремонта и служит для удобства самостоятельной замены без разборки корпуса
        • Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях
        • Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда