Шлифмашина плоская электрическая Интерскол ПШМ-115/300М (потребляемая мощность 300 Вт, оснастка 115x260)

Преимущества

Прекрасный результат на доводочных операциях благодаря отличной геометрии подошвы из литого алюминиевого сплава, имеющей повышенный срок службы

Специальная накладка на подошву из мелкопористого полимера обеспечивает хорошее прилегание оснастки к обрабатываемой поверхности

Два способа крепления оснастки и два рекомендованных уровня оснастки, позволяющих справляться как с высокими нагрузками при профессиональном использовании, так и сэкономить деньги при любительском применении

Низкий уровень вибрации на рукоятках благодаря примененной схеме динамического равновесия позволяет работать долго и эффективно

Стабильно высокая производительность, режим работы продолжительный

Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец для длительного срока службы и высокой надежности

Система пылеудаления со встроенными в подошву специальными пылеотводящими каналами для высокоэффективного пылеудаления и предотвращения попадания пыли в механизм

Фиксатор кнопки включения для длительных работ

Низкий уровень шума

Плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-115/300М 368.1.0.00 используется при ремонте, строительстве или изготовлении мебели. С помощью неё можно проводить финишное шлифование больших поверхностей, например, дверей, наличников, рам, подоконников. Оснастка может крепится двумя способами - липучкой velсro или зажимами. Используя инструмент с пылесосом, снижается запыленность рабочего места и улучшаются условия работы расходки.