Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина плоская электрическая Интерскол ПШМ-115/300М (потребляемая мощность 300 Вт, оснастка 115x260)
5.0
2
4 482 ₽
4 980 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина плоская Интерскол ПШМ-115/300М
    Арт. Х1162
    5.0
    2
    Шлифмашина плоская электрическая Интерскол ПШМ-115/300М (потребляемая мощность 300 Вт, оснастка 115x260)

      Шлифмашина плоская Интерскол ПШМ-115/300М

      • -498 ₽
      4 482 ₽
      4 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		300
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x260
      Все характеристики
      • -498 ₽
      4 482 ₽
      4 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-115/300М 368.1.0.00 используется при ремонте, строительстве или изготовлении мебели. С помощью неё можно проводить финишное шлифование больших поверхностей, например, дверей, наличников, рам, подоконников. Оснастка может крепится двумя способами - липучкой velсro или зажимами. Используя инструмент с пылесосом, снижается запыленность рабочего места и улучшаются условия работы расходки.

        Преимущества

        • Прекрасный результат на доводочных операциях благодаря отличной геометрии подошвы из литого алюминиевого сплава, имеющей повышенный срок службы
        • Специальная накладка на подошву из мелкопористого полимера обеспечивает хорошее прилегание оснастки к обрабатываемой поверхности
        • Два способа крепления оснастки и два рекомендованных уровня оснастки, позволяющих справляться как с высокими нагрузками при профессиональном использовании, так и сэкономить деньги при любительском применении
        • Низкий уровень вибрации на рукоятках благодаря примененной схеме динамического равновесия позволяет работать долго и эффективно
        • Стабильно высокая производительность, режим работы продолжительный
        • Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец для длительного срока службы и высокой надежности
        • Система пылеудаления со встроенными в подошву специальными пылеотводящими каналами для высокоэффективного пылеудаления и предотвращения попадания пыли в механизм
        • Фиксатор кнопки включения для длительных работ
        • Низкий уровень шума