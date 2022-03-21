Шлифмашина плоская электрическая Интерскол ПШМ-115/300М (потребляемая мощность 300 Вт, оснастка 115x260)

Шлифмашина плоская Интерскол ПШМ-115/300М
Арт. Х1162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|300
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x260
- Плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-115/300М 368.1.0.00 используется при ремонте, строительстве или изготовлении мебели. С помощью неё можно проводить финишное шлифование больших поверхностей, например, дверей, наличников, рам, подоконников. Оснастка может крепится двумя способами - липучкой velсro или зажимами. Используя инструмент с пылесосом, снижается запыленность рабочего места и улучшаются условия работы расходки.
Преимущества
- Прекрасный результат на доводочных операциях благодаря отличной геометрии подошвы из литого алюминиевого сплава, имеющей повышенный срок службы
- Специальная накладка на подошву из мелкопористого полимера обеспечивает хорошее прилегание оснастки к обрабатываемой поверхности
- Два способа крепления оснастки и два рекомендованных уровня оснастки, позволяющих справляться как с высокими нагрузками при профессиональном использовании, так и сэкономить деньги при любительском применении
- Низкий уровень вибрации на рукоятках благодаря примененной схеме динамического равновесия позволяет работать долго и эффективно
- Стабильно высокая производительность, режим работы продолжительный
- Закрытые подшипники и алюминиевый опорный фланец для длительного срока службы и высокой надежности
- Система пылеудаления со встроенными в подошву специальными пылеотводящими каналами для высокоэффективного пылеудаления и предотвращения попадания пыли в механизм
- Фиксатор кнопки включения для длительных работ
- Низкий уровень шума