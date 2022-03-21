Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737

Преимущества

Для работы в течение длительного периода времени без остановки

Корпус из ударопрочного пластика для защиты внутренних узлов от механических повреждений

Большой рабочий ресурс;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Небольшой вес снижает энергоемкость работы

Надежный хват инструмента обеими руками для точного контроля над рабочим процессом

Угловая пневмошлифмашина SUMAKE ST-P7737 30394 предназначена для отрезания деталей небольшого размера, а также шлифования плоскостей. Работа на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. Мощный пневмодвигатель разгоняет скорость вращения пильного диска до 10000 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую производительность. Удобная прорезиненная дополнительная рукоятка гарантирует надежный хват инструмента обеими руками.