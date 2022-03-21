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Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
4.5
2
Найти аналог
Угловые пневмошлифмашины
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
    Арт. X1099040558
    4.5
    2
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737

      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040558
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, бар
      		6.2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая пневмошлифмашина SUMAKE ST-P7737 30394 предназначена для отрезания деталей небольшого размера, а также шлифования плоскостей. Работа на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. Мощный пневмодвигатель разгоняет скорость вращения пильного диска до 10000 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую производительность. Удобная прорезиненная дополнительная рукоятка гарантирует надежный хват инструмента обеими руками.

        Преимущества

        • Для работы в течение длительного периода времени без остановки
        • Корпус из ударопрочного пластика для защиты внутренних узлов от механических повреждений
        • Большой рабочий ресурс;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Небольшой вес снижает энергоемкость работы
        • Надежный хват инструмента обеими руками для точного контроля над рабочим процессом