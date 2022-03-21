Пневматическая шлифмашина Sumake ST-P7737
Арт. X1099040558
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, бар
|6.2
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Упаковка
|коробка
- Угловая пневмошлифмашина SUMAKE ST-P7737 30394 предназначена для отрезания деталей небольшого размера, а также шлифования плоскостей. Работа на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. Мощный пневмодвигатель разгоняет скорость вращения пильного диска до 10000 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую производительность. Удобная прорезиненная дополнительная рукоятка гарантирует надежный хват инструмента обеими руками.
Преимущества
- Для работы в течение длительного периода времени без остановки
- Корпус из ударопрочного пластика для защиты внутренних узлов от механических повреждений
- Большой рабочий ресурс;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Небольшой вес снижает энергоемкость работы
- Надежный хват инструмента обеими руками для точного контроля над рабочим процессом