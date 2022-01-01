Шлифмашина полировальная Sumake ST-7770

Полировальная шлифмашина Sumake ST-7770 предназначена для полировки и шлифования поверхностей. Две рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента двумя руками. Эргономичная форма инструмента гарантирует комфортную работу длительное время. Производительный двигатель развивает скорость вращения диска до 2000 оборотов, что обеспечивает высокое качество обработки поверхности.