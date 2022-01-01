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Шлифмашина полировальная Sumake ST-7770
Найти аналог
Полировальные пневмошлифмашины
    Шлифмашина полировальная Sumake ST-7770
    Арт. X76196
    Шлифмашина полировальная Sumake ST-7770

      Шлифмашина полировальная Sumake ST-7770

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X76196

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Габариты, мм
      		270x180x80
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Полировальная шлифмашина Sumake ST-7770 предназначена для полировки и шлифования поверхностей. Две рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента двумя руками. Эргономичная форма инструмента гарантирует комфортную работу длительное время. Производительный двигатель развивает скорость вращения диска до 2000 оборотов, что обеспечивает высокое качество обработки поверхности.