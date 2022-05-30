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Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Арт. X10192265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка
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- Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150 07.001.00048 применяется для зачистки сварных швов и металлических поверхностей. Она используется совместно со шлифовальными кругами, имеющими окружную скорость не менее 60 м/с. Модель оборудована легко регулируемым кожухом, который обеспечит защиту от искр и отлетающих частиц. Компактный и прочный корпус редуктора значительно облегчает доступ к обрабатываемой детали.
Преимущества
- Мощный двигатель позволяет производить тяжелые шлифовальные работы
- Блокировка от случайного включения прямой шлифмашины Rebir ТSM 1-150 07.001.00048
- Дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли
- Функция плавного пуска позволяет запускать машину, не нагружая редуктор
- Возможность поворота задней рукоятки для наибольшего удобства в работе
- Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и широкой клавишей выключателя