Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
5.0
3
14 390 ₽
Прямые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Арт. X10192265
5.0
3
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150
Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150

Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X10192265
5.0
3

Характеристики

Производитель
Rebir
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Установка на кронштей/штатив
Нет
Виды выполняемых работ
шлифовка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150 07.001.00048 применяется для зачистки сварных швов и металлических поверхностей. Она используется совместно со шлифовальными кругами, имеющими окружную скорость не менее 60 м/с. Модель оборудована легко регулируемым кожухом, который обеспечит защиту от искр и отлетающих частиц. Компактный и прочный корпус редуктора значительно облегчает доступ к обрабатываемой детали.

    Преимущества

    • Мощный двигатель позволяет производить тяжелые шлифовальные работы
    • Блокировка от случайного включения прямой шлифмашины Rebir ТSM 1-150 07.001.00048
    • Дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли
    • Функция плавного пуска позволяет запускать машину, не нагружая редуктор
    • Возможность поворота задней рукоятки для наибольшего удобства в работе
    • Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и широкой клавишей выключателя