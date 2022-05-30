Преимущества

Мощный двигатель позволяет производить тяжелые шлифовальные работы

Блокировка от случайного включения прямой шлифмашины Rebir ТSM 1-150 07.001.00048

Дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли

Функция плавного пуска позволяет запускать машину, не нагружая редуктор

Возможность поворота задней рукоятки для наибольшего удобства в работе

Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и широкой клавишей выключателя

Прямая шлифмашина Rebir ТSM 1-150 07.001.00048 применяется для зачистки сварных швов и металлических поверхностей. Она используется совместно со шлифовальными кругами, имеющими окружную скорость не менее 60 м/с. Модель оборудована легко регулируемым кожухом, который обеспечит защиту от искр и отлетающих частиц. Компактный и прочный корпус редуктора значительно облегчает доступ к обрабатываемой детали.