Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
Арт. X13171312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
|Нет
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Комплектация
|кейс
- Валиковая шлифмашина Bosch PRR 250 ES 0.603.3B5.020 предназначена для различных шлифовальных и зачистных работ. Модель оснащена системой SDS для быстрой замены оснастки. С помощью функции регулировки скорости вращения можно настроить инструмент под работу с материалом конкретной плотности.
Преимущества
- Безопасность. Наличие защитного кожуха предотвращает попадание пыли в лицо и на одежду оператора.
- Электронная регулировка оборотов. С помощью колесика сбоку на корпусе можно выставить необходимую под работу с конкретным материалом скорость вращения.
- Надежный хват. Валиковая шлифмашина Bosch PRR 250 ES 0.603.3B5.020 оснащена прорезиненными накладками на корпусе для надежного хвата и удержания
- Надежный двигатель
- Система SDS
- Широкая линейка оснастки
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя