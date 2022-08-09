Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020

Преимущества

Безопасность. Наличие защитного кожуха предотвращает попадание пыли в лицо и на одежду оператора.

Электронная регулировка оборотов. С помощью колесика сбоку на корпусе можно выставить необходимую под работу с конкретным материалом скорость вращения.

Надежный хват. Валиковая шлифмашина Bosch PRR 250 ES 0.603.3B5.020 оснащена прорезиненными накладками на корпусе для надежного хвата и удержания

Надежный двигатель

Система SDS

Широкая линейка оснастки

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя

Валиковая шлифмашина Bosch PRR 250 ES 0.603.3B5.020 предназначена для различных шлифовальных и зачистных работ. Модель оснащена системой SDS для быстрой замены оснастки. С помощью функции регулировки скорости вращения можно настроить инструмент под работу с материалом конкретной плотности.