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Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
4.0
1
Найти аналог
Щеточные шлифовальные машины
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Арт. X13171312
    4.0
    1
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
    Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020
      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020

      Шлифмашина щеточная Bosch PRR 250 ES 0.603.3В5.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13171312
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Комплектация
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валиковая шлифмашина Bosch PRR 250 ES 0.603.3B5.020 предназначена для различных шлифовальных и зачистных работ. Модель оснащена системой SDS для быстрой замены оснастки. С помощью функции регулировки скорости вращения можно настроить инструмент под работу с материалом конкретной плотности.

        Преимущества

        • Безопасность. Наличие защитного кожуха предотвращает попадание пыли в лицо и на одежду оператора.
        • Электронная регулировка оборотов. С помощью колесика сбоку на корпусе можно выставить необходимую под работу с конкретным материалом скорость вращения.
        • Надежный хват. Валиковая шлифмашина Bosch PRR 250 ES 0.603.3B5.020 оснащена прорезиненными накладками на корпусе для надежного хвата и удержания
        • Надежный двигатель
        • Система SDS
        • Широкая линейка оснастки
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя