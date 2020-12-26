Преимущества

Защита от перегрузки, заклинивания и повторного пуска

Поддержание выбранных оборотов под нагрузкой

Двухшпоночное соединение надежно удерживает щетку на валу

Модифицированный узел подвеса шпинделя обеспечивает высокую надежность

Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы

Мощный производительный электродвигатель и металлический корпус редуктора повышают надежность, долговечность и прочность

Шлифмашина щеточная Интерскол ШМ-110/1400ЭМ 341.1.0.40 предназначена для обработки металла, пластика, древесины и прочих материалов. Благодаря регулировке частоты вращения можно подобрать оптимальный рабочий режим для любой поверхности. Модель оснащена специальными опорными роликами, при помощи которых можно настроить необходимое качество обработки. Защитный кожух оборудован дополнительной рукояткой и адаптером для подключения системы пылеудаления.