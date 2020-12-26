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Шлифмашина щеточная Интерскол ШМ-110/1400ЭМ
5.0
1
Найти аналог
Щеточные шлифовальные машины
    Шлифмашина щеточная Интерскол ШМ-110/1400ЭМ
    Арт. Х1218506
    5.0
    1
    Шлифмашина щеточная Интерскол ШМ-110/1400ЭМ

      Шлифмашина щеточная Интерскол ШМ-110/1400ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218506
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
      		Да
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина щеточная Интерскол ШМ-110/1400ЭМ 341.1.0.40 предназначена для обработки металла, пластика, древесины и прочих материалов. Благодаря регулировке частоты вращения можно подобрать оптимальный рабочий режим для любой поверхности. Модель оснащена специальными опорными роликами, при помощи которых можно настроить необходимое качество обработки. Защитный кожух оборудован дополнительной рукояткой и адаптером для подключения системы пылеудаления.

        Преимущества 

        • Защита от перегрузки, заклинивания и повторного пуска
        • Поддержание выбранных оборотов под нагрузкой
        • Двухшпоночное соединение надежно удерживает щетку на валу
        • Модифицированный узел подвеса шпинделя обеспечивает высокую надежность
        • Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы
        • Мощный производительный электродвигатель и металлический корпус редуктора повышают надежность, долговечность и прочность 